Covid in Italia, l’8 gennaio 6 regioni verso il cambio di colore. Ecco quali (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’Italia è ancora in piena emergenza Covid. Una volta terminate le feste, il Governo dovrebbe attuare un provvedimento ponte tra il 7 e il 15 gennaio (la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell’ultimo Dpcm). Con il weekend del 9 e 10 gennaio in zona rossa. Nel frattempo le varie regioni torneranno a colorarsi di giallo, arancione e rosso. Ma quali sono le regioni che rischiano di diventare di colore arancione dall’8 gennaio? Al momento sono tre: Calabria, Liguria e Veneto. Ma rischiano anche Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Il resto dell’Italia dovrebbe invece essere di colore giallo, compreso l’Abruzzo che prima delle festività era arancione. Intanto però il comitato ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’è ancora in piena emergenza. Una volta terminate le feste, il Governo dovrebbe attuare un provvedimento ponte tra il 7 e il 15(la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell’ultimo Dpcm). Con il weekend del 9 e 10in zona rossa. Nel frattempo le varietorneranno a colorarsi di giallo, arancione e rosso. Masono leche rischiano di diventare diarancione dall’8? Al momento sono tre: Calabria, Liguria e Veneto. Ma rischiano anche Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Il resto dell’dovrebbe invece essere digiallo, compreso l’Abruzzo che prima delle festività era arancione. Intanto però il comitato ...

SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - petergomezblog : Vaccino Covid, Germania primo paese in Europa con quasi 240mila vaccinati. Poi Italia (85mila). Flop e polemiche in… - Agenzia_Ansa : #Arcuri: 'Con 63mila vaccinati l'Italia è seconda in Europa' #Covid #ANSA - EE_Italia : Fotovoltaico in Italia: il report IEA-ENEA evidenzia un aumento del 12% nel primo semestre del 2020 con la previsio… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Covid Italia, oltre 118mila le persone vaccinate -