Xbox Game Pass sarà ancora più fenomenale nel 2021, parola di Phil Spencer (Di domenica 3 gennaio 2021) Il responsabile dei servizi Xbox Live, Major Nelson, ha tenuto qualche giorno fa un nuovo episodio del suo podcast, nel quale era presente una lunga intervista al capo di Xbox, Phil Spencer. In essa, Spencer ha discusso dello stato di Xbox alla fine del 2020 e del suo futuro nell'anno 2021. Fra discussioni sui nuovi studi acquisiti e sull'ottima accoglienza di Xbox Series X, c'è stato anche tempo di parlare di Xbox Game Pass, uno dei servizi gaming in abbonamento più famosi e di maggior successo degli ultimi anni. Nel 2020, Game Pass ha sorpreso moltissimi fan, grazie all'aggiunta di giochi importanti, come i first-party di Microsoft, nonché l'introduzione di altri ...

