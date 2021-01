Valanga si stacca dal Maso Corto: morti marito e moglie (Di domenica 3 gennaio 2021) È di due morti, marito e moglie, il bilancio di una Valanga che si è staccata sopra Maso Corto in val Senales. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l'elisoccorso Pelikan. L'... Leggi su leggo (Di domenica 3 gennaio 2021) È di due, il bilancio di unache si èta soprain val Senales. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l'elisoccorso Pelikan. L'...

È di due morti, marito e moglie, il bilancio di una valanga che si è staccata sopra Maso Corto in val Senales. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino ...

Tragedia in Val Senales: una valanga uccide marito e moglie

