Un’arma di Call of Duty Warzone è troppo potente | i fan chiedono il nerf

(Di domenica 3 gennaio 2021) Approdato sul mercato lo scorso anno,ofè riuscito in breve tempo a ritagliarsi un’ampia community di appassionati, che quotidianamente ne affollano i server su un po’ tutte le principali piattaforme in commercio, comprese le console di nuova generazione a marchio Sony e Microsoft – dunque le richiestissime e praticamente introvabili PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. Questo nonostante l’agguerrita concorrenza di altre produzioni videoludiche che offrono ai gamer un’esperienza sparacchina di tipo Battle Royale, come Fortnite o PUBG. La Battaglia Reale di casa Activision è dunque un vero e proprio successo mondiale, per altro perfettamente integrato grazie alle sue stagioni conofModern Warfare – soft reboot disponibile dal 2019 – e con il più recente ...