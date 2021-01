Sampdoria | un gol per il rinnovo | Quagliarella punta la Roma

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 gennaio 2021)sarà la 214esima partita per Fabioin blucerchiato: il capitano vuole segnare per conquistare ilFabioscenderà in campo contro lanella sua 214esima partita con la maglia della. Il capitano blucerchiato sta battendo tantissimi record e il prossimo sulla lista è raggiungere Amedeo Amadei nella classifica generale della Serie A (174 gol). PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Ne mancano solo tre evuole ridurli di numero già contro i giallorossi. Un gol sarebbe un ennesimo messaggio alla società blucerchiata in otticadi contratto che, per il momento, tarda ad arrivare. Leggi su Calcionews24.com