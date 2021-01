Parma-Torino 0-1: primo gol in Serie A per Singo, splendido assist di Belotti (VIDEO) (Di domenica 3 gennaio 2021) Il gol di Singo sblocca la gara del Tardini tra Parma e Torino. Ospiti in vantaggio grazie al terzino granata, che approfitta di una difesa avversaria molto alta e tramuta in rete uno splendido assist di Andrea Belotti. Inizia in salita il match per gli uomini di Liverani, costretti alla rimonta. Di seguito il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) Il gol disblocca la gara del Tardini tra. Ospiti in vantaggio grazie al terzino granata, che approfitta di una difesa avversaria molto alta e tramuta in rete unodi Andrea. Inizia in salita il match per gli uomini di Liverani, costretti alla rimonta. Di seguito ildel gol. SportFace.

