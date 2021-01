MotoGP 2021, prime apparizioni con i nuovi colori (Di domenica 3 gennaio 2021) L’inizio della stagione di MotoGP 2021 è prevista per il 28 Marzo in Qatar. Prima ci saranno però da svolgere i test pre campionato, anche se la location è ancora dubbia. Al momento sono confermati i test di Sepang e di Losail, ma la situazione pandemica mondiale potrebbe costringere Dorna a virare su altri tracciati (vedi Jerez de la Frontera e Portimao). Aldilà del luogo, sarà anche l’occasione per ammirare alcuni piloti con le loro nuove colorazioni. Con il nuovo anno alcuni hanno scoperto, chi più chi meno, le loro carte. Yamaha MotoGP 2021, lo switch tra Rossi e Quartararo Nelle prime ore della mattina di venerdì 1 gennaio, i canali social di Monster Energy Yamaha e Petronas Sepang Racing Team hanno pubblicato dei video dei loro nuovi piloti vestiti con le nuove colorazioni. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 gennaio 2021) L’inizio della stagione diè prevista per il 28 Marzo in Qatar. Prima ci saranno però da svolgere i test pre campionato, anche se la location è ancora dubbia. Al momento sono confermati i test di Sepang e di Losail, ma la situazione pandemica mondiale potrebbe costringere Dorna a virare su altri tracciati (vedi Jerez de la Frontera e Portimao). Aldilà del luogo, sarà anche l’occasione per ammirare alcuni piloti con le loro nuove colorazioni. Con il nuovo anno alcuni hanno scoperto, chi più chi meno, le loro carte. Yamaha, lo switch tra Rossi e Quartararo Nelleore della mattina di venerdì 1 gennaio, i canali social di Monster Energy Yamaha e Petronas Sepang Racing Team hanno pubblicato dei video dei loropiloti vestiti con le nuove colorazioni. ...

SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con Petronas nella MotoGP 2021' #SkyMotori #MotoGP - motosprint : #MotoGP: #Dovizioso-#Lorenzo, c'è un nuovo botta e risposta - alexgtweet : RT @gponedotcom: Rabat: 'Il mio tempo in MotoGP è finito. Marquez? andrà a tutta birra': 'Voglio divertirmi in Superbike e la Ducati mi ha… - EViolati : MotoGp, migliorano le condizioni di Fausto Gresini: verrà risvegliato dal coma - gponedotcom : Rabat: 'Il mio tempo in MotoGP è finito. Marquez? andrà a tutta birra': 'Voglio divertirmi in Superbike e la Ducati… -