Love actually – L'amore davvero: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rete 4 (Di domenica 3 gennaio 2021) Love actually – L'amore davvero: tutto quello che c'è da sapere sul film Love actually – L'amore davvero è il film in onda questa sera, domenica 3 gennaio 2021, dalle 21.25 su Rete 4. La pellicola del 2003 è diretta da Richard Curtis e vanta un ricco cast che vede tra gli altri Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Alan Rickman e Keira Knightley. La tesi del film è sintetizzata dalla canzone Love Is All Around, L'amore è dappertutto, e la trama è un intreccio di relazioni e di amori: dieci storie, con protagonisti inglesi molto diversi tra loro, unite dal contesto temporale del periodo ...

