Infortunio Lukaku: condizioni del giocatore dell’Inter (Di domenica 3 gennaio 2021) Desta preoccupazione la sostituzione chiesta dal centravanti dell’Inter ad un quarto d’ora dalla fine del match contro il Crotone: l’ex Manchester ha infatti chiesto il cambio al suo tecnico per aver sentito “tirare un muscolo”, come ha lui stesso riferito dopo il cambio. Il belga è stato sostituito da Perisic, quando quest’ultimo avrebbe dovuto prendere il posto di Lautaro. Seguiranno aggiornamenti. Giornal.it. Leggi su giornal (Di domenica 3 gennaio 2021) Desta preoccupazione la sostituzione chiesta dal centravantiad un quarto d’ora dalla fine del match contro il Crotone: l’ex Manchester ha infatti chiesto il cambio al suo tecnico per aver sentito “tirare un muscolo”, come ha lui stesso riferito dopo il cambio. Il belga è stato sostituito da Perisic, quando quest’ultimo avrebbe dovuto prendere il posto di Lautaro. Seguiranno aggiornamenti. Giornal.it.

gxallavichx : @Firufli Sul fatto che ci sia da prendere una punta non dipende dall'infortunio di Lukaku dipende dal fatto che hai… - pilastro82 : Noi gioiamo per l’infortunio di Lukaku. Potremmo perdere anche con Pinamonti in campo. Magari potremmo avere la tes… - matteo3io : Cazzo ride il signor Giuseppe Bergomi parlando dell'infortunio di Lukaku è veramente un bastardo e ogni giorno che… - elias97inter : RT @EmmeEmm_: merdomi si sta sfregando le mani per l'infortunio di lukaku, però è sbagliato augurarsi il male altrui, quindi non mi auguro… - pomons2 : RT @EmmeEmm_: merdomi si sta sfregando le mani per l'infortunio di lukaku, però è sbagliato augurarsi il male altrui, quindi non mi auguro… -