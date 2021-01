Iannone FDI | “La scuola non è pronta a riaprire Cosa ha fatto Azzolina?”

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 3 gennaio 2021) “Siamo a gennaio e lanon èa riprendere, come non lo era a settembre.è stato? Nulla d’estate e nulla nello stop della seconda ondata. Oltre al Covid laitaliana non sarebbe stataperché la ministraha massacrato insegnanti precari, personale ATA, dirigenti scolastici e ha compromesso L'articolo .