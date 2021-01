(Di domenica 3 gennaio 2021), nel primo pomeriggio di oggi è stato ridiunin avanzato stato di. Il macabro ritrovamento è stato effettuato da una residente che ha notato lo scheletro sul bagnasciuga. Per gli accertamenti sono intervenute le pattuglie della Squadra Volante e la Polizia scientifica. Giuntoa seguito delle forti mareggiate degli ultimi giorni, si suppone che sia stato in acqua per diverse settimane. Nei prossimi giorni saranno effettuati i dovuti accertamenti da parte del medico legale. 1 di 3 ...

CorriereCitta : Choc a Latina, trovato un cadavere in decomposizione sulla spiaggia di Foceverde -

Ultime Notizie dalla rete : Choc Latina

latinaoggi.eu

Sotto choc sul piroscafo per una lamiera divelta dal vento, un marittimo è stato salvato grazie all'Ospedale "Dono Svizzero" di Formia".Preso in pieno da un'auto, una Renault Clio, mentre attraversava la strada. E' accaduto nel pomeriggio, attorno alle 17, ad Aprilia in via Bardi, nei pressi dello stadio. L'uomo - ...