Vaccino Covid, BioNTech lancia l'allarme: "Servono subito altre dosi" (Di sabato 2 gennaio 2021) Vaccino Covid, dosi insufficienti. BioNTech lancia l'allarme: "Da soli non ce la faremo". L'azienda tedesca teme di non riuscire a coprire il fabbisogno europeo. Gli altri produttori sono in ritardo con le distribuzioni Vaccino Covid-19: a che punto siamo con la distribuzione delle dosi? L'Europa tenta di velocizzare le consegne ma, coprire tutto il fabbisogno, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

