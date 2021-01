Pellegrino vince la sprint al tour de ski (Di sabato 2 gennaio 2021) Federico Pellegrino conquista la terza vittoria, su quattro sprint stagionali, nella pista svizzera di Val Mustair, dove il primo gennaio è partito il tour de ski. Sin dalle qualificazioni del mattino ... Leggi su globalist (Di sabato 2 gennaio 2021) Federicoconquista la terza vittoria, su quattrostagionali, nella pista svizzera di Val Mustair, dove il primo gennaio è partito ilde ski. Sin dalle qualificazioni del mattino ...

DanieleRaponi : #Bolshunov ???? vince la 15 km partenza in linea tc #ValMüstair e 1º #TourDeSki #Cologna ???? 2º #Yakimushkin ???? 3º… - CatelliRossella : ??????Sci di fondo, Tour de Ski: Pellegrino vince la sprint - ansacalciosport : Sci nordico: Pellegrino vince sprint in Val Mustair. Tour de Ski si apre nel segno dell'Italia | #ANSA - SPORTIVANDAMEN3 : Nel primo giorno del 2021 vince un vero numero 1! Chicco #Pellegrino è un lampo azzurro in #ValMustair - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #scidifondo, terza vittoria consecutiva su quattro sprint stagionali per #Pellegrino -