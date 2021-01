Pallocini neri e luci a Led | lo spettacolare presepe nella chiesa di Tempio

(Di sabato 2 gennaio 2021) (Visited 55 times, 55 visits today) Notizie Simili: Alla scoperta dell'Acquedotto Romano di Olbia e… Entusiasmo e grandi novità per il calcio sardo,… Tv tradizionale e Smart TV, quali ...

Ultime Notizie dalla rete : Pallocini neri

IlCorrierino.com

Apparve da Buenos Aires, sugli schermi televisivi, gonfio e malinconico, per dichiarare il vizio sovrano di cui ti eri fatto suddito triste ...'Per l'infortunio al ginocchio addio A e otto interventi. Ora il calcio è senza passione'. Che forza, in un contrasto spaccò il pallone ...