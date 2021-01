METEO Italia. MALTEMPO INVERNALE no stop. Pioggia e neve fino a quote basse (Di sabato 2 gennaio 2021) METEO SINO ALL’ 8 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una nuova intensa perturbazione è in azione sull’Italia, con una fase acuta di MALTEMPO che penalizza in modo più diretto i versanti tirrenici. Il sistema perturbato è coadiuvato da un vortice ciclonico appena ad ovest della nostra Penisola, in seno all’ampia circolazione fredda che abbraccia abbraccia gran parte del Continente. La vasta depressione che ingloba l’Europa è alimentata dai continui rifornimenti di masse d’aria polari. Lungo il canale del flusso d’origine artica si inseriscono continue perturbazioni dirette verso l’Italia. L’aria fredda, nell’impatto con il Mediterraneo, genera ulteriori contrasti che danno energia alle perturbazioni. Ne derivano piogge e nevicate anche a quote basse, specie sul Nord ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 2 gennaio 2021)SINO ALL’ 8 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una nuova intensa perturbazione è in azione sull’, con una fase acuta diche penalizza in modo più diretto i versanti tirrenici. Il sistema perturbato è coadiuvato da un vortice ciclonico appena ad ovest della nostra Penisola, in seno all’ampia circolazione fredda che abbraccia abbraccia gran parte del Continente. La vasta depressione che ingloba l’Europa è alimentata dai continui rifornimenti di masse d’aria polari. Lungo il canale del flusso d’origine artica si inseriscono continue perturbazioni dirette verso l’. L’aria fredda, nell’impatto con il Mediterraneo, genera ulteriori contrasti che danno energia alle perturbazioni. Ne derivano piogge e nevicate anche a, specie sul Nord ...

Ultime Notizie dalla rete : METEO Italia Meteo: NEVE, NON è FINITA. Scenderà ancora a BASSA QUOTA nei PROSSIMI GIORNI. La PREVISIONE con le ZONE COINVOLTE iLMeteo.it Perché la Russia ama il pop italiano

Da ieri mezza Italia sta commentando il capodanno russo: sta infatti impazzando sui social lo speciale televisivo per la fine dell’anno del Pervyj kanal (primo canale), intitolato Ciao 2020!, che con ...

Morto Formentini,sindaco leghista Milano

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - E' morto a Milano Marco Formentini, il primo e unico sindaco della Lega del capoluogo lombardo in carica dal 1993 al 1997. Ne dà notizia Davide Boni, ex presidente del Consig ...

