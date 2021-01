Maradona | La Mano De Dios | la versione in napoletano è bellissima – VIDEO

Enrico_bi : @napolista Ma precisamente quand'è che Maradona imbrogliava? No perché se si fa riferimento alla mano de dios... St… - Quinta00876879 : RT @areanapoliit: Un grandissimo @leleadani omaggia #Maradona nel giorno di Capodanno - Mediagol : #Video Adani, l'omaggio a #Maradona su Instagram: l'ex Inter intona 'La Mano de Dios' a Capodanno 2021 - SIMONE4ESPOSITO : RT @areanapoliit: Un grandissimo @leleadani omaggia #Maradona nel giorno di Capodanno - areanapoliit : Un grandissimo @leleadani omaggia #Maradona nel giorno di Capodanno -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Mano

Il regista Lorenzo Garzella e quell'intervista ''impossibile"al d10s del calcio a L'Avana nel 2005. Dagli aneddoti sul gol del secolo all'appello per ritrovare la cartolina scomparsa, quella "per Pis ...Chi non ha mai sognato di diventare un calciatore, ricco e famoso (ovviamente), alzi la mano. Ecco, come immaginavo, nessuno. Ognuno di noi, da bambino, ha vestito i panni del suo idolo giocando a cal ...