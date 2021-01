Liguria | Bernini-Gelmini | ' solidarietà a Toti | minacce inaccettabili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Leal governatoresono gravissime e. Il clima di esasperazione in cui sono costrette a vivere intere categorie produttive non può né deve degenerare in un clima di odio contro i rappresentanti delle istituzioni che, come, stanno facendo il possibile per limitare le conseguenze di una crisi drammatica. Al governatore ligure giunga la mia piena”. Lo afferma Anna Maria, capogruppo di Fi al Senato.al presidente della, Giovanniper le inqualificabiliricevute. L'esasperazione -ribadisce la capogruppo di Fi alla Camera, Mariastella- non giustifica in nessun modo il ricorso alla violenza, ...