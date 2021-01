Ibrahimovic | pace fatta con la Nazionale

Leggi su sport.virgilio

(Di sabato 2 gennaio 2021) Zlatanche si prepara a tornare a giocare con il suo Milan (probabile il ritorno il 18 gennaio in Cagliari Milan) potrebbe riavvicinarsi allaSvedese. 'Gazzetta dello Sport', spiega come l'attaccante avrebbe avuto una chiamata di chiarimento con il tecnico Janne Andersson: 'Ci siamo incontrati e chiariti, mi ha detto di non avermi mai dato del ...