Coronavirus, 11.831 i nuovi casi e 364 i decessi in 24 ore (Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) - Sono 11.831 i nuovi casi di Coronavirus in Italia secondo i dati del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità, a fronte di 67.174 tamponi effettuati su un totale di 26. Leggi su gazzettadiparma (Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) - Sono 11.831 idiin Italia secondo i dati del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità, a fronte di 67.174 tamponi effettuati su un totale di 26.

you_trend : ?? #Coronavirus, 2 gennaio 2021 • Attualmente positivi: 577.062 • Deceduti: 74.985 (+364) • Dimessi/Guariti: 1.489.… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 11.831 nuovi casi e 364 vittime - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 gennaio: 11.831 nuovi casi e 364 morti - ilquotidianoweb : RT @LAltravoce: Coronavirus in Italia, 11.831 i nuovi casi e 364 i decessi in 24 ore ma il tasso di positività schizza al 17,6% https://t.c… - quotidianoweb : RT @LAltravoce: Coronavirus in Italia, 11.831 i nuovi casi e 364 i decessi in 24 ore ma il tasso di positività schizza al 17,6% https://t.c… -