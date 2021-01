Capodanno folle: bambino lancia insulti contro il premier Conte, poi spara a raffica con una pistola dal balcone (Di sabato 2 gennaio 2021) . Ecco cos’è accaduto Un folle Capodanno a Taranto, dove alcune immagini… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 2 gennaio 2021) . Ecco cos’è accaduto Una Taranto, dove alcune immagini… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

LeonardoPiccio4 : RT @_thoth____: Le accuse ad ogni nostro comportamento ormai si sprecano. Anche in occasione dei botti di Capodanno vorrebbero fare credere… - SeratEnrico : RT @_thoth____: Le accuse ad ogni nostro comportamento ormai si sprecano. Anche in occasione dei botti di Capodanno vorrebbero fare credere… - SoniaLaVera : RT @_thoth____: Le accuse ad ogni nostro comportamento ormai si sprecano. Anche in occasione dei botti di Capodanno vorrebbero fare credere… - RizziRes : RT @_thoth____: Le accuse ad ogni nostro comportamento ormai si sprecano. Anche in occasione dei botti di Capodanno vorrebbero fare credere… - erminio76 : ?????? CAPODANNO FOLLE A TARANTO: LANCIANO UN FRIGORIFERO DALLA FINESTRA ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno folle Il bambino con la pistola, il frigo gettato dalla finestra: il folle capodanno di Taranto Corriere TV Il veglione di Capodanno organizzato nella chiesa del 1500

Gesti di ordinaria follia, eventi anzi, come il Capodanno organizzato nella chiesa del 1500, con centinaia di persone.

Bolsonaro si tuffa in mare tra la folla di bagnanti, in barba alle norme anti-Covid

Brasile, a Capodanno Jair Bolsonaro si presenta a largo di della spiaggia di Praia Grande a San Paolo dove c'è una grande folla, in barba al distanziamento sociale e senza mascherine.

Gesti di ordinaria follia, eventi anzi, come il Capodanno organizzato nella chiesa del 1500, con centinaia di persone.Brasile, a Capodanno Jair Bolsonaro si presenta a largo di della spiaggia di Praia Grande a San Paolo dove c'è una grande folla, in barba al distanziamento sociale e senza mascherine.