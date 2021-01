Barcellona, Koeman: “Messi? Non vuole decidere suo futuro ora, va rispettato” (Di sabato 2 gennaio 2021) “Il futuro di Messi? Lui non vuole prendere ora una decisione e va rispettato, come qualsiasi giocatore in scadenza di contratto. È libero di decidere ciò che crede”. Lo ha dichiarato l’allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, parlando del fuoriclasse argentino in scadenza di contratto a fine anno. “Messi sta bene, si è allenato il 30 e il 31 dicembre, non ha problemi ed è pronto”, ha proseguito nella classica conferenza di vigilia del match contro l’Huesca. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) “Ildi? Lui nonprendere ora una decisione e va, come qualsiasi giocatore in scadenza di contratto. È libero diciò che crede”. Lo ha dichiarato l’allenatore del, Ronald, parlando del fuoriclasse argentino in scadenza di contratto a fine anno. “sta bene, si è allenato il 30 e il 31 dicembre, non ha problemi ed è pronto”, ha proseguito nella classica conferenza di vigilia del match contro l’Huesca. SportFace.

cmdotcom : #Barcellona, #Koeman: '#Messi va rispettato, come ogni giocatore in scadenza deciderà lui il suo futuro'… - sportface2016 : #Barcellona, #Koeman: '#Messi? Non vuole decidere il suo futuro ora, va rispettato' #Liga - CrapanzanoRobin : RT @calciomercatoit: ???? #Juventus, sfuma #Depay dal #Lione ?? #CMITmercato - calciomercatoit : ???? #Juventus, sfuma #Depay dal #Lione ?? #CMITmercato - cmercatoweb : ???? #Roma, occhio all'assalto del #Barcellona per #Ibanez -