Antonello Venditti, il post che gli fa ritrovare il protagonista di una sua canzone (Di sabato 2 gennaio 2021) 'Piero e Cinzia', la canzone d'amore ispirata ad un ragazzo che oggi Venditti ritrova su Facebook Il cantautore romano posta una foto in cui è ritratto con Francesco De Gregori allo stadio Olimpico. E sotto la foto, risalta un commento tra gli altri. Si tratta del commento dell'allora ragazzo che ispirò il brano 'Piero e Cinzia' dove si racconta di una storia d'amore finita al concerto di Bob Marley di San Siro del 1981. Sono passati quasi 40 anni da questo brano, e dopo tanti anni, grazie ad un commento su Facebook, il cantautore Antonello Venditti ritrova il protagonista del suo brano del 1984, 'Piero e Cinzia'. "Cinzia cantava le sue canzoni" e "Piero suonava solo la musica reggae". Ed è proprio quel "Piero", citato da Antonello Venditti, che adesso ...

