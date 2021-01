Acerra, screening per Covid in un condominio. Il sindaco: “Non dirò dov’è” (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Acerra (Na) – Il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, attraverso il suo profilo Facebook rende noto alla cittadinanza che è in corso uno screening per il Covid-19 all’interno di un condominio della città, specificando al contempo che non dirà in quale palazzo sono in corso gli esami: “È in corso un’attività di screening per il Coronavirus all’interno di un condominio cittadino per dei sospetti casi di Covid-19, l’Asl sta eseguendo dei tamponi alle famiglie del condominio, tra le persone che lo abitano. È inutile cominciare a chiedere dove siano i casi positivi e di chi si tratta. L’unica cosa da sapere è che se si hanno comportamenti scorretti, magari per scambiarsi gli auguri di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Ildi, Raffaele Lettieri, attraverso il suo profilo Facebook rende noto alla cittadinanza che è in corso unoper il-19 all’interno di undella città, specificando al contempo che non dirà in quale palazzo sono in corso gli esami: “È in corso un’attività diper il Coronavirus all’interno di uncittadino per dei sospetti casi di-19, l’Asl sta eseguendo dei tamponi alle famiglie del, tra le persone che lo abitano. È inutile cominciare a chiedere dove siano i casi positivi e di chi si tratta. L’unica cosa da sapere è che se si hanno comportamenti scorretti, magari per scambiarsi gli auguri di ...

In un condominio ad Acerra si è sviluppato un sospetto focolaio di Covid-19 tra le persone che lo abitano. Ad annunciarlo è stato il Sindaco Raffaele Lettieri: "È in corso un'attività di screening per il Coronavirus all'interno di un condominio cittadino per dei sospetti casi di Covid-19."

