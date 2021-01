Star Trek: Lower Decks in arrivo su Prime Video (Di venerdì 1 gennaio 2021) Star Trek: Lower Decks in arrivo il 22 gennaio su Amazon Prime Video. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie animata Dal creatore di ‘Rick and Morty’, Mike McMahan, arriva una nuova serie animata, Star Trek: Lower Decks. Tutti i dieci episodi della prima stagione saranno disponibili su Amazon Prime Video da venerdì 22 gennaio 2021. LA STORIA… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 1 gennaio 2021)inil 22 gennaio su Amazon. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie animata Dal creatore di ‘Rick and Morty’, Mike McMahan, arriva una nuova serie animata,. Tutti i dieci episodi della prima stagione saranno disponibili su Amazonda venerdì 22 gennaio 2021. LA STORIA… L'articolo Corriere Nazionale.

piliuwu : RT @intr4nsit: un remake argentino de star trek donde spock sea ale sergi - intr4nsit : un remake argentino de star trek donde spock sea ale sergi - ZioMirko : @iambaliuk Ma naturalmente! La mia è fighissima: un misto di Star Trek, Indiana Jones e James Bond. Adesso siamo su… - allons_gi : Marquei como visto Star Trek: Discovery - 3x12 - There Is a Tide… - TG_Trek : [Talking Trek] Domani sera torna in onda il nostro after show con la live di recensione del dodicesimo episodio di… -