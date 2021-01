Nettuno Ruba la bicicletta a un ragazzino disabile | 30enne straniero inseguito e rintracciato ad Anzio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Ha approfittato delle condizioni di disabilità della sua vittima perrgli laelettrica e fuggire, sicuro che non avrebbe potuto inseguirlo. Si stava prospettando un brutto Capodanno, per un undiaffetto da patologie, che proprio nell’ultimo giorno dell’anno ha vissuto una brutta esperienza. Ma il ladro non ha fatto i conti con il destino. I fatti Tutto è successo nel primo pomeriggio di ieri, quando il ragazzo si trovava in giro per le strade diin sella alla suaelettrica. Ad un tratto ilsi è fermato a bere ad una fontanella e ha lasciato per pochi secondi la bici appoggiata al palo della luce. Ed è stato in quell’attimo che il ladro, approfittando della distrazione del ragazzo, ha afferrato la bici, ci è ...