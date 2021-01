Mattarella: ‘grazie a Papa Francesco per affetto per popolo italiano’ (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Esprimo un ringraziamento a Papa Francesco per il suo magistero e per l’affetto che trasmette al popolo italiano, facendosi testimone di speranza e di giustizia. A lui rivolgo l’augurio più sincero per l’anno che inizia”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio del suo messaggio di fine anno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Esprimo un ringraziamento aper il suo magistero e per l’che trasmette alitaliano, facendosi testimone di speranza e di giustizia. A lui rivolgo l’augurio più sincero per l’anno che inizia”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio, in un passaggio del suo messaggio di fine anno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

