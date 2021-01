Masterchef prova il delivery e manda a casa i primi tre concorrenti (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nel Natale e Capodanno più strano della nostra vita, Masterchef non ci lascia da soli. Con una media di oltre 563mila spettatori, anche a Capodanno, prosegue la sua selezione per arrivare all’elezione del decimo Masterchef d’Italia. La cucina è stata allargata, le postazioni sono maggiormente distanziate. Per il resto, fino a qui, non ci sono tantissime novità o evidenti effetti dovuti al Covid. L’unico riferimento che si può trovare al periodo che abbiamo trascorso è al delivery, “specialità” che ci ricorda infatti i mesi di lockdown. Questo il tema della prima esterna, prova che ha soprattutto ben evidenziato le fazioni all’interno della masterclass. Ci sono i “Quattro dell’Ave Maria” come li ha soprannominati lo chef Giorgio Locatelli - Daiana, Antonio, Federica e Irish - che più si stanno mettendo in evidenza ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nel Natale e Capodanno più strano della nostra vita,non ci lascia da soli. Con una media di oltre 563mila spettatori, anche a Capodanno, prosegue la sua selezione per arrivare all’elezione del decimod’Italia. La cucina è stata allargata, le postazioni sono maggiormente distanziate. Per il resto, fino a qui, non ci sono tantissime novità o evidenti effetti dovuti al Covid. L’unico riferimento che si può trovare al periodo che abbiamo trascorso è al, “specialità” che ci ricorda infatti i mesi di lockdown. Questo il tema della prima esterna,che ha soprattutto ben evidenziato le fazioni all’interno della masterclass. Ci sono i “Quattro dell’Ave Maria” come li ha soprannominati lo chef Giorgio Locatelli - Daiana, Antonio, Federica e Irish - che più si stanno mettendo in evidenza ...

