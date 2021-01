L'anno che verrà, Amadeus gode: trionfo negli ascolti, a Mediaset un grosso problema GF Vip? (Di venerdì 1 gennaio 2021) L'anno che verrà di Amadeus su Rai1 stravince la gara degli ascolti di Capodanno travolgendo il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini su Canale 5. Il classico show Rai di San Silvestro ha totalizzato come riportato dal sito specializzato TvBlog 8 milioni e 100mila telespettatori, per uno share del 34%. Praticamente il triplo dello speciale Happy New Year del GF Vip, quest'anno versione maratona. A seguire i trenini e gli scherzi dei coinquilini della casa di Cinecittà poco meno di tre milioni di telespettatori, per un deludente 13 per cento. La scelta di non affidare a Federica Panicucci e a uno show "con tutti i crismi" il veglione televisivo, forse, è stata pagata da Mediaset con un conto più salato del previsto. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) L'chedisu Rai1 stravince la gara deglidi Capodtravolgendo il Grande Fratellodi Alfonso Signorini su Canale 5. Il classico show Rai di San Silvestro ha totalizzato come riportato dal sito specializzato TvBlog 8 milioni e 100mila telespettatori, per uno share del 34%. Praticamente il triplo dello speciale Happy New Year del GF, quest'versione maratona. A seguire i trenini e gli scherzi dei coinquilini della casa di Cinecittà poco meno di tre milioni di telespettatori, per un deludente 13 per cento. La scelta di non affidare a Federica Panicucci e a uno show "con tutti i crismi" il veglione televisivo, forse, è stata pagata dacon un conto più salato del previsto.

