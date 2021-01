GF Vip, Giulia Salemi contro Dayane Mello: “Ti brucia, ci hai provato con tre persone inutilmente” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tra Dayane Mello e Giulia Salemi è scontro Da qualche giorno si respira brutta aria al Grande Fratello Vip 5, che si allunga fino al 26 febbraio 2021. Gran parte degli inquilini della casa più spiata d’Italia si sono schierato contro Dayane Mello. L’ultima in ordine di tempo è l’influencer italo-persiana Giulia Salemi. Tra la nuova fiamma di Pierpaolo Pretelli e la modella brasiliana recentemente c’è stato una forte discussione. Nello specifico, l’ex di Stefano Sala ha accusato l’inquilina di essere troppo bambina. Ovviamente la diretta interessata non è rimasta a guardare replicando senza freni: “Egoista, ti brucia se io sono felice e perché c’hai provato con tre ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 1 gennaio 2021) Traè sDa qualche giorno si respira brutta aria al Grande Fratello Vip 5, che si allunga fino al 26 febbraio 2021. Gran parte degli inquilini della casa più spiata d’Italia si sono schierato. L’ultima in ordine di tempo è l’influencer italo-persiana. Tra la nuova fiamma di Pierpaolo Pretelli e la modella brasiliana recentemente c’è stato una forte discussione. Nello specifico, l’ex di Stefano Sala ha accusato l’inquilina di essere troppo bambina. Ovviamente la diretta interessata non è rimasta a guardare replicando senza freni: “Egoista, tise io sono felice e perché c’haicon tre ...

