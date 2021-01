Flavio Briatore e Nathan, auguri speciali: la sorella sarà felice (Di venerdì 1 gennaio 2021) Flavio Briatore, l’imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregoraci posta una foto con il figlio Nathan per augurare a tutti un buon 2021 Nathan e BriatoreFlavio Briatore pubblica una foto sul suo profilo social che rappresenta lui ed il figlio Nathan che augurano Buon anno a tutti i follower. Non è la prima volta che l’imprenditore pubblica una foto con il suo piccolo Nathan sui social. Infatti nella prima occasione, la pubblicazione aveva creato non pochi problemi a Briatore. Poiché tra migliaia di commenti di sostegno e di affetto al noto personaggio pubblico e suo figlio, si erano fatti strada anche i commenti dei cosiddetti “Haters”. Leggi anche —> Elisabetta Gregoraci: ci sono cose che non ... Leggi su kronic (Di venerdì 1 gennaio 2021), l’imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregoraci posta una foto con il figlioper augurare a tutti un buon 2021pubblica una foto sul suo profilo social che rappresenta lui ed il figlioche augurano Buon anno a tutti i follower. Non è la prima volta che l’imprenditore pubblica una foto con il suo piccolosui social. Infatti nella prima occasione, la pubblicazione aveva creato non pochi problemi a. Poiché tra migliaia di commenti di sostegno e di affetto al noto personaggio pubblico e suo figlio, si erano fatti strada anche i commenti dei cosiddetti “Haters”. Leggi anche —> Elisabetta Gregoraci: ci sono cose che non ...

