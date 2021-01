Festa con cocaina e marijuana a Magnano in Riviera. Arrivano i Carabinieri (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nella notte di Capodanno, dopo la mezzanotte, nel corso dei controlli straordinari sul rispetto delle prescrizioni per il contrasto al Covid-19, i Carabinieri della Compagnia di Cividale, più precisamente delle Stazioni di Tarcento e Pradielis, con i colleghi dell’aliquota radiomobile, sono intervenuti in una baita nella zona di Magnano in Riviera. All’interno hanno trovato una quindicina di ragazzi e ragazze, tutti attorno ai vent’anni, residenti in zona, intenti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in violazione delle norme in vigore in questi giorni. Nell’edificio i militari hanno trovato anche una piccola quantità di cocaina e una quantità maggiore di marijuana. I possessori degli stupefacenti sono quindi stati segnalati amministrativamente, e tutti i ragazzi identificati sul posto sanzionati per ... Leggi su udine20 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nella notte di Capodanno, dopo la mezzanotte, nel corso dei controlli straordinari sul rispetto delle prescrizioni per il contrasto al Covid-19, idella Compagnia di Cividale, più precisamente delle Stazioni di Tarcento e Pradielis, con i colleghi dell’aliquota radiomobile, sono intervenuti in una baita nella zona diin. All’interno hanno trovato una quindicina di ragazzi e ragazze, tutti attorno ai vent’anni, residenti in zona, intenti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in violazione delle norme in vigore in questi giorni. Nell’edificio i militari hanno trovato anche una piccola quantità die una quantità maggiore di. I possessori degli stupefacenti sono quindi stati segnalati amministrativamente, e tutti i ragazzi identificati sul posto sanzionati per ...

Corriere : E Wuhan festeggia con la folla in piazza. Il sorriso di Xi: «È stata un’epopea straordinaria» - Tg3web : Nonostante i divieti dei veglioni, c'è chi non ha rinunciato a far festa con tante persone. Pubblicando pure le fot… - repubblica : Milano, le strade deserte e il confronto con la festa del 2019 - efestobog : farò una festa con lo stesso tema solo per vederti nudo - gioalbarosa : @giusvo La Città che palpita, che fa festa : c’è una tradizione, c’è Storia, c’è Costume ...non solo indegnità ! Ho… -