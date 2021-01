Botti, sangue nella notte di Capodanno: un morto e numerosi feriti (Di venerdì 1 gennaio 2021) Gabriele Laganà Un adolescente è morto ad Asti per le lesioni all'addome causate da un petardo. Drastico calo dei feriti per i festeggiamenti di Capodanno a Napoli Nonostante divieti e restrizioni previsti dal Dpcm per contenere il dilagare del coronavirus, anche questo Capodanno è stato funestato da gravi incidenti provocati dall’uso dei fuochi artificiali. Un episodio fatale è avvenuto ad Asti: un 13enne che viveva nel campo nomadi di via Guerra, è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all'addome causate da un petardo. L’adolescente è stato soccorso immediatamente e trasportato all'ospedale dove è arrivato in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per il ragazzino non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Gabriele Laganà Un adolescente èad Asti per le lesioni all'addome causate da un petardo. Drastico calo deiper i festeggiamenti dia Napoli Nonostante divieti e restrizioni previsti dal Dpcm per contenere il dilagare del coronavirus, anche questoè stato funestato da gravi incidenti provocati dall’uso dei fuochi artificiali. Un episodio fatale è avvenuto ad Asti: un 13enne che viveva nel campo nomadi di via Guerra, èpoco dopo la mezzaper le lesioni all'addome causate da un petardo. L’adolescente è stato soccorso immediatamente e trasportato all'ospedale dove è arrivato in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per il ragazzino non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ...

Un adolescente è morto ad Asti per le lesioni all'addome causate da un petardo. Drastico calo dei feriti per i festeggiamenti di Capodanno a Napoli.

