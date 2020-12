Uomini e Donne registrazione 29 dicembre: Gemma delusa, gravidanza in arrivo, Davide bacia Chiara (Di giovedì 31 dicembre 2020) La registrazione del 29 dicembre di Uomini e Donne è stata estremamente movimentata. In tale occasione, i vari protagonisti di trono classico e over hanno avuto la possibilità di confrontarsi dopo aver trascorso le vacanze di Natale. In questi giorni sono accadute molte cose, pertanto, in puntata sono state prese decisioni. Davide ha deluso Beatrice, Chiara ha eliminato Antonio, Gemma ha avuto un due di picche da Maurizio e qualcuno è in dolce attesa. Scopriamo tutti i dettagli. Trono classico registrazione 29 dicembre Le anticipazioni della registrazione del 29 dicembre di Uomini e Donne rivelano che al trono classico ci sono stati dei disguidi. ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ladel 29diè stata estremamente movimentata. In tale occasione, i vari protagonisti di trono classico e over hanno avuto la possibilità di confrontarsi dopo aver trascorso le vacanze di Natale. In questi giorni sono accadute molte cose, pertanto, in puntata sono state prese decisioni.ha deluso Beatrice,ha eliminato Antonio,ha avuto un due di picche da Maurizio e qualcuno è in dolce attesa. Scopriamo tutti i dettagli. Trono classico29Le anticipazioni delladel 29dirivelano che al trono classico ci sono stati dei disguidi. ...

