Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, torna la pace: “Voglio che tu sia felice” (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’ultimo dell’anno ha visto il ricongiungimento di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, di nuovo vicine dopo la furiosa lite avuta con la passata puntata del Grande Fratello Vip. Nelle passate ore c’è stato un tentativo di riavvicinamento a quanto pare andato a buon fine. A fare il primo passo, come di consueto, è stata la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’ultimo dell’anno ha visto il ricongiungimento di, di nuovo vicine dopo la furiosa lite avuta con la passata puntata del Grande Fratello Vip. Nelle passate ore c’è stato un tentativo di riavvicinamento a quanto pare andato a buon fine. A fare il primo passo, come di consueto, è stata la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

lupoalessio1999 : @scintilIe Se a #xf2020 hanno fatto vincere Casadilego (al secolo Elisa Coclite) non mi stupirei che al #gfvip… - blogtivvu : Rosalinda e Dayane Mello, torna la pace: “Voglio che tu sia felice” #gfvip #rosmello - vnssauro : RT @DRosmello: Lo volevate? Eccolo. The way Rosalinda Cannavò looks at Dayane Mello. Tornate, vi prego #rosmello #GFVIP - gossipblogit : Sonia Lorenzini e l’allusione su Dayane Mello e Rosalinda Cannavò - AlbiIndecente : Vi piace ROSALINDA CANNAVÒ? #GFVIP -