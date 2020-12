Premier, 3 giornate di squalifica e una multa per Edinson Cavani. Severa sanzione della FA per il commento sui social (Di giovedì 31 dicembre 2020) Edinson Cavani è stato squalificato dalla FA per tre partite a causa di un messaggio considerato razzista nei confronti di un tifoso. Lo scorso novembre l’ex attaccante del Napoli aveva infatti usato l’espressione “Gracias negrito” in risposta a un tifoso che lo applaudiva per la doppietta segnata nella vittoria per 3-2 col Southampton. Non è bastata la rapida cancellazione del commento da parte di Cavani perchè la FA si facesse sfuggire la vicenda. Il centravanti uruguaiano in forza al Manchester United dovrà pagare anche una multa da 110.000 euro. Foto: Twitter ufficiale Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 31 dicembre 2020)è statoto dalla FA per tre partite a causa di un messaggio considerato razzista nei confronti di un tifoso. Lo scorso novembre l’ex attaccante del Napoli aveva infatti usato l’espressione “Gracias negrito” in risposta a un tifoso che lo applaudiva per la doppietta segnata nella vittoria per 3-2 col Southampton. Non è bastata la rapida cancellazione delda parte diperchè la FA si facesse sfuggire la vicenda. Il centravanti uruguaiano in forza al Manchester United dovrà pagare anche unada 110.000 euro. Foto: Twitter ufficiale Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

