Papa Francesco non celebrerà la Messa di Capodanno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Santo Padre non celebrerà né il Te Deum né la consueta Messa di Capodanno. Sarà sostituito in entrambe le funzioni. Sarà una fine dell'anno insolita sotto tutti i punti di vista: ristoranti chiusi, cenone in albergo ma rigorosamente chiusi in camera e con cena d'asporto, impossibilità di muoversi da una Regione all'altra e – L'articolo proviene da Leggilo.org.

