Malagò, Juve-Napoli: 'Decisione presa dal collegio di garanzia e non dal Coni, riapertura degli stadi? Non sappiamo nemmeno se il 4 saremo ... (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il presidente del Coni parla della vicenda Juve-Napoli e della riapertura degli stadi Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano Il Giornale in cui parla dell'ultima sentenza di Juve-Napoli e della questione riapertura degli stadi. Queste le sue parole: ' Juve-Napoli? Il collegio di garanzia non è del Coni ma presso ... Leggi su forzazzurri (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il presidente delparla della vicendae dellaGiovanni, presidente del, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano Il Giornale in cui parla dell'ultima sentenza die della questione. Queste le sue parole: '? Ildinon è delma presso ...

cn1926it : #Malagò su #JuveNapoli: “Non è stata sentenza politica e il #CONI non c’entra nulla. Questo è un paese in cui tropp… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coni, Malagò: “Juve-Napoli non è stata decisione politica. Stadi aperti… - carloarbini51 : Malagò a Il Giornale: 'Juve-Napoli sentenza politica? Macché. Il CONI non c'entra'Pietosa bugia...forse? - 100x100Napoli : Così Malagò sulla sentenza di Juve-Napoli - sportli26181512 : Malagò: 'Juve-Napoli, ma quale sentenza politica! Il Coni non c'entra. Sulla riapertura degli stadi...': Il preside… -