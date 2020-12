L'imperativo di governare e "non perdere tempo" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il messaggio è già nell’immagine, prima ancora che nelle parole. Il “fuori” che entra “dentro”, attraverso le vetrate aperte del Quirinale. La realtà che irrompe nel Palazzo, con il suo bisogno di normalità da riconquistare e con l’immane angoscia che suscita l’anno più orribile della storia recente: la tragedia di una pandemia nella quale siamo ancora immersi, il dolore di comunità spezzate, di disuguaglianze crescenti, in definitiva la profonda solitudine del popolo italiano che, in questa emergenza, ha dimostrato un senso di autocontrollo migliore della sua rappresentanza politica. Luogo senza orpelli, decorazioni, alberi di Natale, parole crude, asciutte, “senza chiudere gli occhi di fronte alla realtà” e con la “necessità di dare memoria di quello che abbiamo vissuto in questo anno”. Parole senza autocompiacimenti retorici, come usa chi ha il senso del momento e del proprio ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il messaggio è già nell’immagine, prima ancora che nelle parole. Il “fuori” che entra “dentro”, attraverso le vetrate aperte del Quirinale. La realtà che irrompe nel Palazzo, con il suo bisogno di normalità da riconquistare e con l’immane angoscia che suscita l’anno più orribile della storia recente: la tragedia di una pandemia nella quale siamo ancora immersi, il dolore di comunità spezzate, di disuguaglianze crescenti, in definitiva la profonda solitudine del popolo italiano che, in questa emergenza, ha dimostrato un senso di autocontrollo migliore della sua rappresentanza politica. Luogo senza orpelli, decorazioni, alberi di Natale, parole crude, asciutte, “senza chiudere gli occhi di fronte alla realtà” e con la “necessità di dare memoria di quello che abbiamo vissuto in questo anno”. Parole senza autocompiacimenti retorici, come usa chi ha il senso del momento e del proprio ...

HuffPostItalia : L'imperativo di governare e 'non perdere tempo' - carlamartamari : RT @HuffPostItalia: L'imperativo di governare e 'non perdere tempo' - pierremele70 : RT @HuffPostItalia: L'imperativo di governare e 'non perdere tempo' - Dr_Who : RT @HuffPostItalia: L'imperativo di governare e 'non perdere tempo' - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: L'imperativo di governare e 'non perdere tempo' -

Ultime Notizie dalla rete : imperativo governare L'imperativo di governare e "non perdere tempo" L'HuffPost L'imperativo di governare e "non perdere tempo"

Il richiamo alla realtà di Sergio Mattarella tra angoscia e speranza. Servono "responsabilità, serietà e senso del dovere" per ripartire e ricostruire ...

Terza corsia in A13. La storia infinita di un cantiere mai nato

Quasi tredici anni di gestazione passando per otto governi diversi. L’intervento tra Ferrara e Bologna era stato annunciato nel 2008 ...

Il richiamo alla realtà di Sergio Mattarella tra angoscia e speranza. Servono "responsabilità, serietà e senso del dovere" per ripartire e ricostruire ...Quasi tredici anni di gestazione passando per otto governi diversi. L’intervento tra Ferrara e Bologna era stato annunciato nel 2008 ...