29enne finge un cancro terminale | voleva raccogliere soldi per il matrimonio

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Unainglese, Toni Standen, ha finto unallo stadioperper festeggiare il suo. Ha portato avanti questa sceneggiata per anni, arrivando anche a rasarsi i capelli, ma alla fine è stata scoperta. Ora è stata condannata per frode. La prima bugia Qualche anno fa Toni Standen aveva confidato alle sue amiche e a un giornale locale durante un’intervista di aver scoperto di avere unalle ovaie. Ha continuato per anni con questa bugia, raccontando dettagli verosimili sulla “malattia” e rendendo partecipi della sua presunta sofferenza tutte le persone a lei care. La donna aveva deciso di usare le sue conoscenze personali sulin quanto suo padre Derek, 57 anni, era egli stesso affetto da ...

Una 29enne inglese, Toni Standen, ha finto un cancro allo stadio terminale per raccogliere soldi per festeggiare il suo matrimonio. Ha portato avanti questa sceneggiata per anni, ...