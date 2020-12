“Non mi aspettavo tanta cattiveria”: Claudia Aliverini, la prima vaccinata in Italia, risponde agli attacchi dei No Vax (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Claudia Aliverini, tra le prime infermiere a vaccinarsi domenica, risponde agli attacchi “Non mi aspettavo tanta cattiveria, un odio così grande, tanto veleno e rabbia, ma io lo rifarei subito, lo rifarei mille altre volte ancora, per tutti i miei colleghi che sono morti per aiutare gli altri, per tutti coloro che hanno perso la vita stroncati dal Covid e io ne ho visti tanti, troppi, di pazienti andare via…”, così l’infermiera 29enne Claudia Aliverini, tra le prime a vaccinarsi domenica, in un’intervista al Messaggero, in cui ha risposto agli attacchi ricevuti sui social dai militanti No Vax dopo essersi sottoposta all’inoculazione. “Vediamo quando muori” è stato solo uno degli ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020), tra le prime infermiere a vaccinarsi domenica,“Non mi, un odio così grande, tanto veleno e rabbia, ma io lo rifarei subito, lo rifarei mille altre volte ancora, per tutti i miei colleghi che sono morti per aiutare gli altri, per tutti coloro che hanno perso la vita stroncati dal Covid e io ne ho visti tanti, troppi, di pazienti andare via…”, così l’infermiera 29enne, tra le prime a vaccinarsi domenica, in un’intervista al Messaggero, in cui ha rispostoricevuti sui social dai militanti No Vax dopo essersi sottoposta all’inoculazione. “Vediamo quando muori” è stato solo uno degli ...

trash_italiano : MA C'È ANCHE IL SEASON FINALE NON ME LO ASPETTAVO - chetempochefa : «Non mi aspettavo tanto odio, tanta cattiveria, ma lo rifarei mille volte ancora, per i colleghi morti per aiutare… - fanpage : #ClaudiaAlivernini insultata e minacciata dai #novax: 'Non mi aspettavo un odio così grande, tanto veleno, ma lo ri… - Simona32560004 : @ifindthelightx in realtà quando è successo eravamo tutti contro Francesco, poi la cosa si è evoluta ed è cambiato… - adumanlio : @ElBuffi82 Su prime c'è tutta in effetti. A me è piaciuta, anche se dimostra tutti gli anni che ha. Però di Jerry S… -