Nicolò Zaniolo confessa: 'Sara aspetta un bambino. Mi assumerò le mie responsabilità di padre anche se non stiamo più insieme' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nicolò Zaniolo ancora sotto i riflettori per la sua vita privata. Il settimanale 'Oggi' questo pomeriggio ha riportato l'indiscrezione secondo cui l'ex fidanzata del giocatore della Roma, Sara, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 dicembre 2020)ancora sotto i riflettori per la sua vita privata. Il settimanale 'Oggi' questo pomeriggio ha riportato l'indiscrezione secondo cui l'ex fidanzata del giocatore della Roma,, ...

OfficialASRoma : ?????? #RomaAwards ?????? ?? Il nostro gol più bello del 2020 è quello di Nicolò Zaniolo in casa della SPAL ???? #ASRoma - OfficialASRoma : ?????? Due anni fa, Nicolò Zaniolo segnava il suo primo gol in giallorosso ???? #ASRoma - mar_aie : Malissimo, Nicolò. Malissimo! ???? #Zaniolo - CavalMercato : ++COLPO DEL MILAN ++??? Dopo l' annuncio della gravidanza dell'ex fidanzata, la società rossonera, con una trattativ… - sportli26181512 : Zaniolo conferma: 'La mia ex Sara aspetta un figlio mio e farò il padre, anche se...': Nicolò Zaniolo ancora sotto… -