(Di mercoledì 30 dicembre 2020) A destra continua la rissa tra Matteoe Giorgia: la leader di Fratelli d'Italia dichiara, infatti: "Tra le improbabili ricostruzioni che leggo oggi sulla stampa ce n'è una che mi ha particolarmente colpito. La curiosa tesi sarebbe, in sostanza, che Fratelli d'Italia, con la sua indisponibilità a formare governi con Renzi, oltre che con ...

zazoomblog : Meloni sfida Salvini: Vediamo in quanti si unirebbero per una mozione di sfiducia a Conte - #Meloni #sfida… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni sfida

La leader di Fratelli d'Italia: "Così vedremo, ancora una volta, chi vuole mantenere in vita l'attuale esecutivo (o al massimo puntare a un rimpastino), con tutti i gravissimi danni che sta arrecando ...Assemblea legislativa: "per 2021 impegno per rilancio". Rispetto alle misure nazionali, Squarta ha evidenziato ...