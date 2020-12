Manovra | galassia bonus ma anche autonomi e famiglia | le novità Adnkronos 3

Leggi su ildenaro

SUPERFINO AL 31 DICEMBRE 2022. Via libera alla proroga del superal 110% per l'efficientamento energetico degli immobili e la sicurezza anti-sismica per tutto il 2022. L'estensione è fino al 30 giungo 2022, ma nei sei mesi successivi si potranno completare i lavori, quindi si tratta di una formula sei mesi più sei mesi, che allunga fino al dicembre 2022 la proroga.