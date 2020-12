Istat: “Tra febbraio e novembre 84mila morti in più rispetto alla media”. Seconda ondata più letale della prima in Piemonte e Valle d’Aosta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tra il febbraio di quest’anno, quando in Italia è stato segnalato ufficialmente il primo caso di Covid, e la fine di novembre, nel nostro Paese si sono contati 84mila morti in più rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Il dato su quello che si definisce “eccesso di mortalità“, molto atteso per comprendere meglio l’impatto della pandemia, è stato diffuso dall’Istat nel suo ultimo rapporto scritto a quattro mani con l’Istituto superiore di sanità che raccoglie i dati sui contagi e i decessi causati dal virus. Che nello stesso periodo sono stati 57.647. L’istituto di statistica ricorda però che la misura dei morti Covid “ufficiali” “risente di problemi metodologici collegati al consolidamento delle basi dati e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tra ildi quest’anno, quando in Italia è stato segnalato ufficialmente il primo caso di Covid, e la fine di, nel nostro Paese si sono contatiin piùdei cinque anni precedenti. Il dato su quello che si definisce “eccesso di mortalità“, molto atteso per comprendere meglio l’impattopandemia, è stato diffuso dall’nel suo ultimo rapporto scritto a quattro mani con l’Istituto superiore di sanità che raccoglie i dati sui contagi e i decessi causati dal virus. Che nello stesso periodo sono stati 57.647. L’istituto di statistica ricorda però che la misura deiCovid “ufficiali” “risente di problemi metodologici collegati al consolidamento delle basi dati e ...

