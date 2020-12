Inter, Eriksen è diventato papà per la seconda volta: scatto social per tutta la famiglia (Di giovedì 31 dicembre 2020) La preoccupazione per il momento di carriera poco delicato passa in secondo piano almeno per qualche giorno. Christian Eriksen è diventato papà per la seconda volta ed è esclusivamente concentrato su questo, come giusto che sia. Il calciatore aveva saltato Hellas Verona-Inter del 23 dicembre per stare vicino a sua moglie prima del parto in Danimarca. Oggi lo scatto social per presentare l'ultimo arrivato in famiglia.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJbmPL2gYkS/" Golssip. Leggi su golssip (Di giovedì 31 dicembre 2020) La preoccupazione per il momento di carriera poco delicato passa in secondo piano almeno per qualche giorno. Christianper laed è esclusivamente concentrato su questo, come giusto che sia. Il calciatore aveva saltato Hellas Verona-del 23 dicembre per stare vicino a sua moglie prima del parto in Danimarca. Oggi loper presentare l'ultimo arrivato in.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJbmPL2gYkS/" Golssip.

Inter : ?? | ASSIST Abbiamo selezionato questi assist del 2020. Qual è il vostro preferito? Votate con un’emoji ?? ?? Sanch… - InterMan10 : Non è normale che l'Inter non faccia gli auguri per la nascita della figlia di Eriksen, vuol dire che c'è qualcosa… - Chrisrev13 : RT @YvanGoSlow24: Presto poca attenzione a certe cose ma se davvero l'Inter non ha fatto gli auguri ad Eriksen, come invece ha fatto a tutt… - InterFenway : @Inter è quella società il cui miglior colpo dal 2010, Eriksen, top player mondiale, viene pagato una marea di sold… - Manu83449580 : RT @martib10_: Eriksen: *diventa bi-padre* L'Inter, Conte, Capitan Handa, Berni, Asamoah ed iCardi: -