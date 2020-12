Garattini: errore puntare su un solo vaccino (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri: 'bisognava puntare su tutti', e sottolinea come il ritardo del vaccino AstraZeneca prolungherà il tempo per arrivare ad una ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri: 'bisognavasu tutti', e sottolinea come il ritardo delAstraZeneca prolungherà il tempo per arrivare ad una ...

