FIFA 21: In arrivo le carte HeadLiners – I Protagonisti di FUT 21 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) EA Sports, tramite i menu di gioco, ha divulgato un’immagine per annunciare l’arrivo delle carte HeadLiners ( I Protagonisti ) per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. Ogni volta che un giocatore a cui è stata assegnata una carta HeadLiners riceve una nuova versione in-form basata sulle prestazioni, la loro carta speciale Protagonista riceverà un aggiornamento in-form. In questo modo, la loro carta Protagonista sarà sempre superiore ( +1 ) rispetto all’ultima versione in forma rilasciata durante il resto della stagione. Inoltre, dagli indizi divulgati tramite i social, a differenza della scorsa edizione dell’evento i Protagonisti di FUT 21 potranno ricevere un ulteriore upgrade permanente se la propria squadra ottiene tre vittorie consecutive durante il resto della ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 30 dicembre 2020) EA Sports, tramite i menu di gioco, ha divulgato un’immagine per annunciare l’delle( I) per la modalità21 Ultimate Team. Ogni volta che un giocatore a cui è stata assegnata una cartariceve una nuova versione in-form basata sulle prestazioni, la loro carta speciale Protagonista riceverà un aggiornamento in-form. In questo modo, la loro carta Protagonista sarà sempre superiore ( +1 ) rispetto all’ultima versione in forma rilasciata durante il resto della stagione. Inoltre, dagli indizi divulgati tramite i social, a differenza della scorsa edizione dell’evento idi FUT 21 potranno ricevere un ulteriore upgrade permanente se la propria squadra ottiene tre vittorie consecutive durante il resto della ...

Notiziedi_it : Carte Headliners in arrivo su FIFA Ultimate Team, come funzioneranno - Sonofdl : Veramente al momento sono quasi tuti in fila, mica esiste un piano dettagliato di arrivo e somministrazioni. Quello… - erosdiyoza : @jaimedemas va bene jaime, birretta e fifa, arrivo -