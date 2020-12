Doppia truffa WhatsApp con il messaggio del codice a sei cifre e profilo hackerato

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lanon conosce confini in questa ultima parte del 2020. Come raccontato anche nei giorni scorsi, l’applicazione di messaggistica è bersaglio di un nuovo tentativo di raggiro con un fintoche riporta la richiesta dela 6per l’autenticazione a due fattori del servizio. Nello stesso tempo, come riporta anche il leaker WABetaInfo, c’è una seconda campagna fraudolenta per la quale tanti user stanno ricevendo messaggi in cui si fa riferimento al loroe addirittura ad una richiesta di riscatto per sbloccarlo. Tutto falso naturalmente, ma i pericoli relativi ain questa ultima parte del 2020 vanno tutti chiariti e analizzati. Per quanto riguarda la...