Decine di tonnellate di agrumi non raccolti nel tarantino Cia Puglia scrive a Bellanova e Pentassuglia

Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia: "In provincia di Taranto, Decine di produttori hanno deciso di lasciare sulle piante centinaia di quintali di agrumi che non saranno raccolti. La situazione del comparto agrumicolo è peggiorata a causa di una serie di fattori sfavorevoli, primo tra tutti l'andamento metereologico". E' con queste parole che inizia la lettera-appello inviata al ministro Teresa Bellanova e all'assessore regionale Donato Pentassuglia. La missiva è firmata da Pietro De Padova, presidente provinciale di CIA Due Mari (Taranto-Brindisi) e da Raffaele Carrabba, presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani della Puglia. "I produttori, ormai, stanno lasciando sul campo centinaia e centinaia di quintali di agrumi ...

