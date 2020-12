Croazia: la terra trema ancora, due scosse all'alba (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il sisma di magnitudo 5.0 si è registrato a sud di Zagabria. Avvertito anche a Trieste. E' il terzo giorno di fila, mentre si scava ancora fra le macerie per cercare eventuali superstiti Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il sisma di magnitudo 5.0 si è registrato a sud di Zagabria. Avvertito anche a Trieste. E' il terzo giorno di fila, mentre si scavafra le macerie per cercare eventuali superstiti

